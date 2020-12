Roma, c’è il giocatore del mese di novembre: scelta facile

Roma, così come ha annunciato la società giallorossa, Mkhitaryan è stato il calciatore del mese. Premio meritato per l’armeno

Henrikh Mkhitaryan è il calciatore romanista del mese. Una scelta semplice quella dei tifosi della Roma, che hanno votato il trequartista armeno autore, nelle sei gare giocate, di altrettanti gol e due assist.

L’armeno è stato la vera arma in più per Fonseca che, perso Dzeko per il Covid, si è affidato alla sua vena realizzativa. Gol pesanti in un momento sicuramente delicato per il reparto avanzato – ora, l’emergenza, è dietro – che hanno fatto passare in secondo piano l’assenza del centravanti bosniaco.

Roma, a ottobre i tifosi avevano scelto Pedro

Fiorentina, Cluj, Genoa, di nuovo Cluj, Parma e Napoli: Mkhitaryan a novembre ha giocato contro queste squadre risultato spesso decisivo. Anzi, a dire il vero, quasi sempre è stato uno dei migliori in campo della squadra di Fonseca. Uno degli elementi più importanti in questo inizio di stagione.

A ottobre i tifosi giallorossi avevano invece premiato l’avvio di Pedro: l’ex Barcellona e Chelsea con le sue giocate era riuscito diverse volte a togliere le castagne dal fuoco all’allenatore portoghese. In questo mese di dicembre invece ottimo l’avvio di Calafiori ma anche di Borja Mayoral. Certamente non avranno molte occasioni per mettersi in mostra. Ma al momento sono quelli che hanno fatto meglio degli altri.

