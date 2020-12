Roma, Gosens positivo al Covid: potrebbe saltare il match con i giallorossi

Roma, il centrocampista dell’Udinese Gosens è risultato positivo al Covid. Domani salta la partita dell’Atalanta contro l’Udinese

Non arrivano buone notizie per Gasperini, che in vista della gara di domani contro l’Udinese perde Gosens: il centrocampista nei test effettuati ieri dalla società bergamasca, è risultato positivo al Coronavirus. Per lui niente trasferta a Udine domani e sopratutto niente match di Champions League contro l’Ajax mercoledì.

Una perdita importante per il Gasp, che rischia di non poter contare sul suo esterno per tutto il 2020. Ormai la pausa di Natale è alle porte e, guardando i tempi di recupero degli altri calciatori contagiati in questi mesi, sarà difficile vederlo nuovamente in campo. Nel mezzo, il prossimo 20 dicembre, c’è anche la partita contro la Roma. Che potrebbe “usufruire” di questa assenza pesante nello scacchiere tattico del tecnico bergamasco.

