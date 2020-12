ROMA-SASSUOLO DICHIARAZIONI FONSECA – Alla vigilia della decima giornata di campionato il tecnico giallorosso Paulo Fonseca si sta per presentare in conferenza stampa per la sfida di domani delle ore 15 contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Dichiarazioni Fonseca

Nella partita contro il Sassuolo secondo in classifica riuscirà a recuperare due leader come Smalling e Veretout?

No, non sono pronti per la partita, Smalling si è allenato oggi con la squadra, sta meglio speriamo di averlo prossima settimana. Veretout ho deciso di non rischiarlo.

Rimane l’emergenza in difesa, non avendo neanche Mancini. Uno tra Fazio e Kumbulla dal primo minuto?

Vediamo domani, la verità è che non abbiamo molti difensori centrali in questo momento. Entrambi non sono nella migliore condizione fisica, ma vediamo domani.

E’ preoccupato per Smalling

No, penso che si trasformerà in un infortunio più serio. Oggi ha iniziato ad allenarsi, a breve tornerà.

