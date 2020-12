Non solo Caputo e Defrel, nella conferenza della vigilia De Zerbi ha annunciato un’altra assenza importante contro la Roma

Alla vigilia di Roma-Sassuolo, Roberto De Zerbi ha parlato anche dell’emergenza infortuni, confermando l’assenza di Caputo e Defrel all’Olimpico, ma non solo. “Perdiamo Consigli per un virus intestinale, non è il caso di portarlo, soprattutto in una trasferta così lunga, ci sarà Pegolo che è una certezza. Recuperiamo Haraslin per la panchina. Caputo e Defrel sono ancora assenti”. In avanti, ci sarà dunque ancora spazio per Raspadori, assistito sulla trequarti da Berardi, Djuricic e Boga.

