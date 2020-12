La Roma si prepara al prossimo match di campionato, che domani pomeriggio la vedrà impegnata contro il Sassuolo in un confronto non certo semplice.

Sicuramente c’è grande fiducia nel gruppo giallorosso, fiducia che non è stata intaccata dalla sconfitta patita nell’ultimo turno contro il Napoli. La squadra ha reagito alla grande e in Europa League ha sfornato una prestazione convincente. Fonseca ha avuto delle ottime risposte anche da chi ha giocato di meno e avrà sicuramente apprezzato molto la prova di Calafiori, giovane classe 2002 che si è regalato una serata da sogno. Chissà che non possa essere una carta a sorpresa nella difesa giallorossa, che è ancora tutta da decidere.

Roma, chi gioca contro il Sassuolo?

Mancini sarà sicuramente out nella sfida contro i neroverdi e le chance di vedere in campo Smalling sono ormai ridotte al lumicino. L’inglese non sembra essere al meglio e al massimo andrebbe in panchina. Per fortuna Fonseca ha recuperato Fazio e Kumbulla dal Covid, ma entrambi non sono al top. L’unico sicuro di una maglia pare essere Ibanez. Per il resto solo punti interrogativi. Non è da escludere la conferma di Cristante dietro, ma non è nemmeno da escludere che Fonseca possa rilanciare Kumbulla o Fazio fin dal primo minuto.

