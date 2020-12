La Roma si sta preparando al prossimo match che la vedrà protagonista all’Olimpico per affrontare l’ambizioso Sassuolo di mister De Zerbi.

Una squadra che non a caso si trova nelle prime posizioni della classifica e che potrebbe senz’altro mettere in difficoltà i giallorossi, reduci tra l’altro dalle fatiche di Europa League. Formazione ancora tutta da decidere per Paulo Fonseca, specie nel pacchetto arretrato dove ci sono diversi elementi in dubbio. E dove il tecnico dovrà decidere chi mandare in campo tra Fazio e Kumbulla, comunque non al meglio visto che si sono appena ripresi dal Covid. Ma potrebbe esserci anche un nuovo ballottaggio tra i pali.

Roma, contro il Sassuolo Mirante favorito

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, Pau Lopez punta a riprendersi il posto da titolare tra i pali dopo che in Europa League ha dato senz’altro dei segnali positivi. Contro il Sassuolo Fonseca dovrebbe schierare ancora però Mirante, che nell’ultimo match contro il Napoli ha commesso degli errori dai quali vorrà riscattarsi. Errori che non possono comunque cancellare la splendida stagione disputata finora dal 37enne. In Europa League giovedì giocherà invece Pau Lopez, con il ballottaggio riaperto per la sfida contro il Bologna.

