Calciomercato Roma, il West Ham fa sul serio: pronta l’offerta

Calciomercato Roma, secondo i siti specializzati inglesi, il West Ham starebbe pensando di formulare un’offerta per Diawara a gennaio.

Il West Ham punta Diawara. Sarebbe il centrocampista l’obiettivo di mercato della squadra inglese allenata dallo scozzese Moyes, alla disperata ricerca di un elemento da inserire in quella zona del campo viste le carenze dimostrate fino al momento.

Secondo quanto riporta un sito specializzato nel calciomercato degli Hammers, la società inglese farà un’offerta già nella prossima finestra di mercato a gennaio. Il West Ham sta disputando un’ottima stagione e non vuole precludersi nessuna possibilità di arrivare in Europa nella prossima stagione. Ecco perché i fari sono puntati sul centrocampista giallorosso che non ha trovato molto spazio.

Calciomercato Roma, Diawara potrebbe partire

È evidente, però, che la Roma non può in nessun modo far partire Amadou Diawara senza prendere un elemento che lo vada a sostituire all’interno della rosa di Fonseca. Non ha giocato tanto, è vero, ma è pur sempre un centrocampista pronto all’uso che senza nessun problema può essere buttato nella mischia e può regalare anche delle buone giocate.

Senza dimenticare, inoltre, che i vari infortuni muscolari che stanno interessando la squadra – ultimo quello di Veretout – stanno mettendo in difficoltà Fonseca domenica dopo domenica nelle scelte da fare su chi mandare in campo. Un’altra assenza non sarebbe il viatico giusto per affrontare la seconda parte di questa stagione. Che, sottolineiamo, è così strana che potrebbe regalare dei colpi di scena impensabili all’inizio del campionato. I movimenti a gennaio ci possono stare, soprattutto se non si crede più di tanto ad un tesserato: ma senza dubbio serve sostituirlo al meglio. Altrimenti la soluzione più opportuna è non toccare nulla ed andare avanti in questo modo.

