Roma-Sassuolo, le condizioni di Lorenzo Pellegrini

Non è piaciuta alla Roma la direzione arbitrale di Maresca nel match pareggiato senza reti contro il Sassuolo. Per il rosso di Pedro ma anche per altri motivi.

Tra questi proprio la mancata espulsione di Obiang per il fallo commesso dal centrocampista neroverde al minuto 78 del match su Lorenzo Pellegrini. Un duro colpo sulla caviglia del mediano giallorosso e della nazionale che ha chiesto subito l’intervento dello staff sanitario. Tuttavia, dopo aver provato a rimanere in campo, ha dovuto alzare bandiera bianca lasciando il terreno di gioco al compagno di squadra Diawara.

Roma-Sassuolo, per Pellegrini trauma alla caviglia

C’è ovviamente preoccupazione in casa giallorossa per il colpo subito dal calciatore. Come riporta anche il Messaggero, per lui si parla di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Chiaramente il calciatore sarà sottoposto nelle prossime ore a controlli strumentali per verificare meglio le sue condizioni e la speranza è che possa rientrare al più presto. Ad ogni modo difficilmente dovrebbe vedersi in campo giovedì in Europa League, tanto più che il match è ininfluente ai fini della classifica.

