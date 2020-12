ROMA-SASSUOLO FINE PRIMO TEMPO – Finale infuocato allo Stadio Olimpico, dove proprio allo scadere dei 45 minuti, dopo il rosso per doppio giallo a Pedro e il gol giustamente annullato a Henrikh Mkhitaryan, arriva anche il cartellino rosso per Paulo Fonseca.

Roma-Sassuolo, espulso Fonseca

Il tecnico giallorosso infatti subito dopo il duplice fischio di Maresca è andato a parlare con il direttore di gara in toni molto accesi. Il fischietto della sezione di Napoli non ci ha pensato due secondi ed ha tirato fuori il cartellino rosso per il portoghese.