Roma-Sassuolo probabili formazioni: ultimi dubbi per Fonseca

La Roma si prepara questo pomeriggio ad affrontare il Sassuolo in un confronto valido per la decima giornata di serie A.

Partita non semplice da affrontare per i giallorossi, che sono reduci dalle fatiche di Europa League e si trovano di fronte un Sassuolo che gioca un calcio offensivo e spettacolare. I neroverdi di De Zerbi si sono tolti finora parecchie soddisfazioni e sono pronti a fare una partita importante anche all’Olimpico. Fonseca per questa sfida ha dei problemi in difesa, ma può senz’altro scegliere diverse opzioni ora che ha recuperato dei giocatori come Fazio e Kumbulla. Che comunque non sono ovviamente al top dopo aver superato da poco il Covid.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, pronto il rinnovo di Calafiori: le cifre

Tra i convocati del tecnico portoghese non ci sono Smalling e Veretout, entrambi acciaccati. Fuori anche Mancini per infortunio oltre ai lungodegenti Pastore e Zaniolo. Dietro ci sarà Ibanez, con Fazio e Juan Jesus. Cristante sarà utilizzato in mediana. Dzeko supportato da Pedro e Mkhitaryan. Ospiti senza Defrel e Caputo, al centro dell’attacco ci sarà il giovane Raspadori.

Roma-Sassuolo le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Fazio, Juan Jesus; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljani, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; D. Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

LEGGI ANCHE —>Roma, Europa League: i soldi incassati grazie al passaggio del turno