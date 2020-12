SERIE A VOTI ROMA-SASSUOLO – Non va oltre lo 0-0 la Roma di Paulo Fonseca che per più di un tempo è dovuta rimanere in 10 uomini per il doppio giallo ricevuto da Pedro. Gestione della partita davvero pessima da parte del fischietto della sezione di Napoli Maresca.

Voti Roma-Sassuolo

Partita a due facce per Lorenzo Pellegrini, che nel primo tempo si mangia una chiara occasione da gol, ma nel secondo tempo alza il livello della qualità del gioco. Ibanez ha avuto molte difficoltà sbagliando sia in fase di impostazione che in quella difensiva. Raggiunge la sufficienza invece Kumbulla, tornato dopo la positività al Covid-19.

ROMA (3-4-2-1): Mirante 6; Ibanez 5, Cristante 5, Kumbulla 6 (88′ Jesus sv); Karsdorp 5, Villar 6, Pellegrini 6 (81′ Diawara sv), Spinazzola 7; Pedro 3, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6 (85′ B. Mayoral sv)

A disp.: Farelli, Pau Lopez. Fazio, Peres, Calafiori, Darboe, Milanese, Perez.

All.: Fonseca

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo 6,5; Ayhan 4, Marlon 6, Ferrari 6, Rogerio 6,5; Obiang 6 (85′ Bourabia sv), Locatelli 5; Berardi 5,5, M. Lopez 4,5 (46′ Raspadori 5), Boga 4 (73′ Haraslin 6); Djuricic 5,5 (73′ Traoré 6).

A disp.: Turati, Zacchi, Toljan Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Bourabia, Schiappacasse, Oddei.

All.: De Zerbi

Ammoniti: 11′ Pedro, 18′ M. Lopez, 25′ Villar, 45’+2′ Mirante, 71′ Raspadori, 78′ Obiang, 86′ Karsdorp

Espulsi: 41′ Pedro (doppia ammonizione)

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti: Meli – Pagnotta

Quarto ufficiale: Giua

Var: Guida

AVar: Longo