Calciomercato Roma, scambio con l’Inter a gennaio: trattativa riaperta

Calciomercato Roma, sempre più insistenti le voci di uno scambio a gennaio tra Eriksen e Veretout: le ultime.

L’Inter ha aperto all’ipotesi di uno scambio. Sono queste le ultime notizie riportate da Claudio Raimondi, giornalista Mediaset e riprese da inter-news.it su un possibile passaggio alla Roma di Eriksen. La società giallorossa fa sul serio. E i nerazzurri vogliono liberarsi subito di un ingaggio importante.

La situazione del centrocampista danese è ormai nota a tutti. Entra solamente nel recupero e non si capisce nemmeno il motivo. Conte non lo vede e la Roma avrebbe bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche tecniche. In ballo c’è lo scambio con Veretout, che piace al tecnico nerazzurro perché gli potrebbe garantire quell’equilibrio in mezzo al campo che solamente Gagliardini, a fasi alterne, riesce a dargli. Una trattativa già riportata da ASRL, con la grande incognita dell’ingaggio troppo alto del danese.

Calciomercato Roma, siamo all’inizio di una trattativa

Le parti avrebbero iniziato a contrattare. Gennaio è davvero vicino e allora non c’è tempo da perdere. Veretout è un elemento importante per Fonseca che non se ne priverebbe volentieri. Ma adesso, in quella zona del campo, oltre a Cristante che difficilmente rivedremo nel pacchetto arretrato, potrebbe essere lanciato Villar: il giovane inizia a dare certezze. E la società vuole puntare su di lui. La personalità, come già detto, non gli manca.

Poi Eriksen sarebbe veramente un colpaccio. Uno che fa girare la testa ai tifosi nonostante, da quando è a Milano, non si sia mai espresso al massimo delle proprie potenzialità. Le qualità tecniche, però, non possono essere minimamente messe in discussione visti i suoi trascorsi e soprattutto, andando a vedere le sue prestazioni in questo periodo con la sua Nazionale: sempre decisivo quando è chiamato in causa.

