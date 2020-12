Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: possibile cessione alla Sampdoria

Calciomercato Roma, possibile cessione alla Sampdoria, che sarebbe interessata a Santon: a gennaio ci potrebbe essere la partenza.

Il mercato di gennaio si avvicina e diverse squadre si sono già attivate per regalare ai propri allenatori i rinforzi necessari. Situazioni che coinvolgono anche la Roma, sia in entrata, sia in uscita. Non è un mistero che la squadra giallorossa sia molto vigile sul fronte terzino destro, ma prima di immettere nuovi giocatori, dovrà cederne almeno uno, con Bruno Peres e Davide Santon come principali indiziati.

Per quanto riguarda l’esterno italiano c’è da registrare, secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, un sondaggio concreto da parte della Sampdoria. Claudio Ranieri in quel ruolo ha in questo momento a disposizione solamente Bereszynski, mentre il giovane brasiliano Kaique Rocha non viene considerato ancora pronto per il grande salto.

Calciomercato Roma, Ranieri ha problemi dietro

Nella gara di ieri, dopo l’infortunio del polacco il mister romano ha mandato in campo Colley, adattando Ferrari e Leris in quel ruolo. In scadenza a giugno 2022, Santon è stato vicino alla cessione anche nelle ultime tre sessioni di calciomercato e anche a gennaio la dirigenza giallorossa cercherà acquirenti per l’ex Inter.

