CALCIOMERCATO ROMA FUTURO PELLEGRINI – Dopo il 4-0 di Napoli e lo 0-0 di ieri contro il Sassuolo, la Roma di Paulo Fonseca è uscita dai due match con zero gol fatti, e questo sicuramente non è andato a genio ai tifosi giallorossi. Soprattutto ieri sono piovute tante critiche nei confronti del centrocampista Lorenzo Pellegrini, il quale non è di buon umore.

Calciomercato Roma, Pellegrini scambio col Chelsea

Il Chelsea monitora la situazione di Lorenzo Pellegrini, il quale non ha ancora chiuso con la società giallorossa per il rinnovo, con l’incontro non ancora fissato tra le parti. Lui è un po’ deluso, non dalla Roma, ma dall’atmosfera pesante sul suo conto come testimoniano i post di ieri. Tra i blues in uscita c’è Jorginho e non è escluso che possa nascere un’idea di scambio tra i due club, ma per ora siamo veramente soltanto nel campo delle ipotesi.