NOTIZIE AS ROMA NEGATIVO ZALEWSKI – Sicuramente lascia l’amaro in bocca il pareggio di ieri contro il Sassuolo, dove la compagine di Fonseca non è riuscita a realizzare quel gol che bastava per i tre punti, con una gestione pessima della partita da parte del direttore di gara Maresca. Giovedì si cercherà il riscatto, anche in una partita che non dirà più nulla nella trasferta di Sofia.

Coronavirus Roma, Zalewski è negativo

I giallorossi andranno in Bulgaria con la qualificazione ai sedicesimi e il primato già matematici, pertanto ci sarà spazio per molti giocatori che fino a qui non hanno avuto alto minutaggio. A questi si aggiungeranno anche i vari Primavera, tra i quali anche Nicola Zalewski, che proprio poco fa ha ricevuto l’esito del suo tampone. Adesso il polacco dovrà sottoporsi alla consueta visita di idoneità per sapere se potrà far parte dei convocati.

Ora il CSKA Sofia poi il Bologna

Domenica alle 15:00 poi i capitolini saranno ospiti del Bologna di Sinisa Mihajlovic al Dall’Ara. Trasferta delicata perché la Roma dovrà tornare a vincere per non perdere altri punti con il treno delle prime.