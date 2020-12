Roma, con il Cska Sofia ampio turnover per Fonseca

La Roma che scenderà in campo giovedì prossimo contro il Cska Sofia sicuramente con una formazione che non vedrà tra i titolari diversi big della rosa giallorossa.

Scontato pensare che il tecnico possa far rifiatare chi finora ha giocato di più e ha bisogno di tirare un po’ il fiato, anche perchè all’orizzonte c’è un match importante di campionato contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ciò non toglie che si punterà al successo, anche se ininfluente. Visto che la Roma è già sicura non solo di passare il turno ma anche di chiudere al primo posto il suo girone.

Roma, Fonseca non rischierà gli acciaccati in Europa League

Difficile abbozzare oggi un undici titolare, ma dovrebbero essere fuori dal match Smalling, Mancini, Pellegrini e Veretout, oltre che ovviamente i lungodegenti Pastore e Zaniolo. Fonseca non rischierà ovviamente gli elementi acciaccati, ma potrebbe far giocare chi deve ritrovare il ritmo partita. Come ad esempio Fazio e Kumbulla, che potrebbero comporre il pacchetto arretrato con Juan Jesus. Bruno Peres e Calafiori saranno gli esterni, possibile spazio per Diawara in mediana e gli spagnoli Perez e Majoral in avanti. E poi ci sono i giovani: Milanese, Tripi, Ciervo e ora anche Zalewski sperano di essere convocati.

