Roma, infortunio Pellegrini: le ultime novità da Trigoria

Per la Roma è già tempo di voltare pagina dopo il pareggio amaro contro il Sassuolo in un match dove avrebbe senz’altro meritato di più.

I giallorossi non sono andati oltre lo 0-0, ma hanno giocato più in un tempo in inferiorità numerica. Nonostante questo va sottolineata la grande prova di Mkhitaryan e compagni, che con un pizzico di fortuna in più avrebbero potuto portare a casa l’intera posta in palio. Ad ogni modo Fonseca già pensa all’ultimo match di Europa League e nel frattempo deve monitorare, insieme al suo staff, le condizioni dei calciatori della Roma che non sono ancora al meglio o sono alle prese con degli acciacchi.

Roma, per Pellegrini caviglia ancora gonfia

Nel frattempo però oggi a Trigoria si sono visti i calciatori infortunati, che hanno continuato nel loro percorso di riabilitazione con la speranza di tornare al più presto in campo. Non si è ovviamente allenato invece Pellegrini, colpito duro ieri da Obiang in un fallo a centrocampo che ha fatto molto discutere. La caviglia del giocatore giallorosso è ancora gonfia, non sono programmati però al momento particolari esami. Dopo i controlli effettuati a Trigoria, si continuerà a monitorare la situazione giorno per giorno, con la speranza che lo stop per il calciatore non sia lungo e che possa giocare già nel prossimo match di serie A.

