La Roma guarda già al prossimo match, che giovedì sera la vedrà protagonista in Europa League con il Cska Sofia in un match ininfluente.

I tre punti in palio non servono infatti alla squadra di Fonseca, già sicura del passaggio del turno e anche del primo posto nel suo girone. Questo chiaramente non vuol dire che mancherà l’impegno contro i bulgari. Il tecnico portoghese farà turnover, ma chi scenderà in campo lo farà per vincere. Questo è poco ma sicuro.

Roma, l’Uefa applaude Calafiori

In attesa di capire se anche giovedì sera il giovane terzino sinistro sarà protagonista con la maglia giallorossa contro il Cska Sofia, per lui è arrivata una lode nientemeno che dall’Uefa. Il profilo legato all’Europa League ha infatti sottolineato il gol segnato da Calafiori nella partita vinta sullo Young Boys. Un sinistro terrificante che si è insaccato alle spalle del portiere svizzero, una perla balistica da inserire senz’altro nelle reti più belle di questo 2020. “Appuntate questo nome” scrive l’Uefa, consapevole del fatto che il giocatore è destinato a diventare un grande protagonista del calcio europeo nei prossimi anni.

