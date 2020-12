Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini: il ruolo di Pinto

Calciomercato Roma, Pellegrini è rimasto turbato dalla critiche dopo la gara contro il Sassuolo: ma la società vuole il rinnovo.

Il club vuole blindare Lorenzo Pellegrini: su questo non ci sono dubbi. Anche perché la società giallorossa ha fatto partire le trattative per il rinnovo del centrocampista. Il suo contratto scade nel 2022 ma già all’inizio dell’anno prossimo si punta a chiudere tutto. Lorenzo è un patrimonio giallorosso.

Pellegrini è l’ultimo romano rimasto – scrive stamattina il Corriere dello Sport – a parte i giovanissimi, ovvio, che si stanno affacciando adesso in prima squadra. Ma l’onda social partita dopo il match di domenica scorsa, ha scosso il calciatore, che adesso sta riflettendo sul suo futuro. È stato enormemente ferito dalla cattiveria gratuita che si è scatenata contro di lui.

Calciomercato Roma, il rinnovo di Pellegrini è una priorità

Appena Pinto atterrerà nella Capitale, inizierà subito i colloqui con l’entourage del centrocampista per chiudere una trattativa già avviata. I Friedkin, giustamente, considerano Pellegrini uno dei punti fermi per il futuro. E la difesa ieri arrivata con il comunicato stampa, è la prova che la Roma non vuole in nessun modo privarsi del calciatore. Tecnicamente imprescindibile.

La Roma ha cercato di fare scudo su Lorenzo: essere profeti in patria non è facile e molto spesso si fallisce anche. Di questi periodi duri anche Totti e De Rossi ne hanno passati. Il capitano più amato molto spesso è stato al centro delle critiche. Ma poi sappiamo tutti com’è andata a finire. Il matrimonio Pellegrini-Roma continuerà. E siamo sicuri sia un bene. Intanto, nelle prossime ore, verranno valutate le sue condizioni dopo l’infortunio alla caviglia: ieri ancora troppo gonfia per effettuare esami approfonditi. Si spera che già nelle prossime ore la situazione migliori.

