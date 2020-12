Oltre all’attaccante classe ’92 potrebbe dunque non essere l’unico grande ritorno. In difesa già dal 1 febbraio prossimo sia Bruno Peres che Juan Jesus potranno accordarsi con un nuovo club, visto il contratto in scadenza per entrambi. Tra Covid e infortuni Fonseca da inizio campionato non ha quasi mai avuto tutti a disposizione, se non per pochi giorni. Un obiettivo importante potrebbe essere Antonio Rudiger, il quale sta andando sempre più in rotta con il Chelsea, visto che Thiago Silva e Zouma offrono più garanzia secondo il tecnico dei blues Frank Lampard.

Rudiger torna in Italia? Non solo Roma

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Daily Mail’, il difensore tedesco ex Roma potrebbe lasciare Stamford Bridge per fare ritorno in Italia. Da non sottovalutare anche il Milan, fortemente interessato al tedesco, ma ovviamente il calciatore preferirebbe la capitale come destinazione. Bisognerà capire anche la formula da imbastire con il Chelsea.