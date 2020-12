Cska Sofia-Roma, test per Smalling e per i giovanissimi

Cska Sofia-Roma, con qualificazione e primo posto ottenuti, ci sarà ampio turnover: test per Smalling e per i giovani della Primavera

Ampio turnover: giustamente anche dopo aver ottenuto con un turno d’anticipo il primo posto nel girone. Fonseca, nella trasferta in Bulgaria di giovedì, farà rifiatare qualcuno. Ma l’ultima gara del raggruppamento prima dei sedicesimi di finale, sarà un test importante per valutare le condizioni di Smalling. Che da sabato scorso è tornato in gruppo.

Il difensore inglese, probabilmente, scenderà in campo dal primo minuto: verranno valutate le due condizioni fisiche dopo l’infortunio che lo ha tenuto distante quasi due mesi dal terreno di gioco. Un test importante che aiuterà Fonseca nelle sue prossime scelte. Sperando di recuperare al più presto anche gli altri fermi ai box.

Cska Sofia-Roma, sarà un test per i giovani

Saranno diversi i calciatori Primavera che prenderanno parte alla trasferta bulgara. Ci saranno quasi sicuramente Berti, Milanese e Ciervo – scrive il CDS – mentre sarà difficile vedere nella lista Zalewski: il giovane polacco, che ha già firmato il rinnovo fino al 2024, ieri è tornato negativo al Covid. Ma da oltre 20 giorni non si allena con regolarità.

Per il resto conferme per Calafiori – che probabilmente scenderà di nuovo in campo dall’inizio – mentre anche a centrocampo ci sarà una coppia giovane: Villar e Diawara prenderanno il posto dei titolari. Infine, Cristante, impiegato quasi sempre dal tecnico portoghese, potrebbe usufruire di un turno di riposo. In attacco spazio a Pedro, che sarà squalificato in campionato, che agirà a supporto di Mayoral: anche lui vuole continuare il suo momento positivo.

