GIUDICE SPORTIVO ROMA FONSECA – Come ogni martedì il Giudice Sportivo a seguito della riunione avvenuta post giornata di campionato ha preso le sue decisioni. La Roma attendeva l’esito anche per Paulo Fonseca, il tecnico era stato espulso sul finire del primo tempo da Fabio Maresca, direttore di gara sicuramente non esente a critiche dopo la direzione di domenica scontrao tra i giallorossi e il Sassuolo.

Squalifica Fonseca, la decisione del Giudice

Sarà di una giornata effettiva la squalifica per Paulo Fonseca, oltre ad un’ammenda di 10mila euro. Questa la motivazione: “In quanto al termine del primo tempo, mentre i calciatori titolari lasciavano il terreno di gioco, si avvicinava al Direttore di gara con fare aggressivo proferendo parole irrispettose“. Prima ammonizione, invece, per Mirante, Karsdorp e Villar, mentre una giornata di stop anche per Pedro, espulso per doppia ammonizione.