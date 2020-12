Roma, allenamento a Trigoria: le ultime notizie sugli infortunati

Roma, oggi la squadra è tornata ad allenarsi in vista della partita di Europa League contro il Cska Sofia. Smalling è tornato in gruppo, Mancini, Veretout e Pellegrini hanno lavorato individualmente.

La Roma è tornata ad allenarsi in vista del prossimo impegno di Europa League contro il Cska Sofia. In verità Fonseca dopo i risultati deludenti in Serie A contro Napoli e Sassuolo pensa forse più alla prossima di campionato. In Europa League ormai la qualificazione ai sedicesimi di finale è già al sicuro, così come il primo posto. E così in campo andranno parecchi giovani. Tra i calciatori di maggiore esperienza ci sarà la possibilità di vedere Smalling. Oggi infatti l’inglese è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo. E si candida a una maglia da titolare per testare il suo livello di forma in vista del campionato.

Mancini, Veretout, Santon e Pellegrini hanno invece lavorato individualmente.

Roma, contro il Cska Sofia spazio ai giovani

In vista del Cska Sofia saranno diversi i calciatori della Primavera che prenderanno parte alla trasferta bulgara. Ci saranno quasi sicuramente Berti, Milanese e Ciervo mentre sarà più complicato vedere nella lista Zalewski. Il giovane polacco, fresco di rinnovo fino al 2024, solo ieri è tornato negativo al Covid. Ma da oltre 20 giorni non si allena con regolarità.

Per il resto conferme per Calafiori – che probabilmente scenderà di nuovo in campo dall’inizio – mentre anche a centrocampo ci sarà una coppia giovane: Villar e Diawara prenderanno il posto dei titolari. In attacco spazio a Pedro, vista la squalifica in campionato.