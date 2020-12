Roma, Fonseca sorride: può giocare in Europa League

La Roma si prepara al prossimo impegno, giovedì sera sarà impegnata a Sofia contro il Cska nell’ultimo turno di Europa League.

Una partita che non presenta particolari problematiche per i giallorossi, che sono già riusciti ad ottenere in anticipo non solo la qualificazione ai sedicesimi, ma anche il primo posto nel proprio girone. Per questo motivo è lecito attendersi un ampio turnover da parte del tecnico Paulo Fonseca in previsione del successivo match di campionato contro il Bologna. Sarà magari l’occasione per vedere all’opera qualche giovane ma anche per consentire a chi non è al top della condizione di accumulare minutaggio nelle gambe.

Roma, contro il Cska possibile spezzone per Smalling

La buona notizia per Fonseca è inoltre che oggi in gruppo si è allenato Chris Smalling. Il calciatore inglese ha saltato gli ultimi impegni dei giallorossi a causa di un problema al ginocchio. Non è stato rischiato contro il Sassuolo ma adesso pare essere recuperato in pieno. E’ logico che l’inglese non è al meglio, ma non è da escludere che Fonseca possa schierarlo per uno spezzone contro il Cska Sofia per fargli riassaporare il campo in vista del rush finale di questo 2020.