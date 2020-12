La Roma sta facendo a meno in questa prima parte della stagione del suo talento più splendente, il trequartista Niccolò Zaniolo.

Il numero 22 sta recuperando dopo il grave infortunio al ginocchio subito ad inizio stagione con la maglia della nazionale. Un nuovo lungo stop dal quale il talento giallorosso sta cercando di recuperare lavorando sodo giorno per giorno in fase di riabilitazione. Non si forzeranno i tempi per il rientro, ma c’è un obiettivo: quello di riuscire a tornare a disposizione di Fonseca per il prossimo mese di marzo. Con la speranza di poter essere, nel giro di un paio di mesi, quello splendido calciatore che tutti gli appassionati di calcio hanno imparato ad applaudire.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, pronto il rinnovo di Calafiori: le cifre

Roma, Mancini e l’Italia aspettano Zaniolo

Nel frattempo il commissario dell’Italia Roberto Mancini non nega di voler contare anche sul calciatore giallorosso in vista dei prossimi Europei. Zaniolo ci tiene tantissimo a disputare questo torneo internazionale e la maglia della nazionale è sicuramente un grande stimolo per il calciatore, che spera di tornare protagonista ovviamente prima con la Roma per un finale di stagione in crescendo. “Sarà disponibile per l’Europeo. La speranza è di vederlo in campo già a marzo, senza forzare” ha detto il ct – come riportato dal Corriere dello Sport – in occasione del sorteggio dei gironi verso Qatar 2022.

LEGGI ANCHE —>Roma, Europa League: i soldi incassati grazie al passaggio del turno