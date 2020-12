By

CALCIOMERCATO ROMA FUTURO BRUNO PERES – Tra i giocatori in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno ci sono sia Bruno Peres che Juan Jesus, oltre a Mkhitaryan, Mirante e Farelli. Per quanto riguarda i brasiliani potrebbero essere proposti a titolo definitivo, a sei mesi dalla scadenza, già nella prossima sessione di calciomercato, per liberare dunque una parte di ingaggio.

Calciomercato Roma, Benfica su Peres

Per quanto riguarda Bruno Peres, secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it‘, nelle ultime ore si sta parlando di un ritorno di fiamma da parte del Benfica. In scadenza di contratto a giugno 2021 con la Roma, l’esterno brasiliano piace anche in Russia e Turchia. L’arrivo di Tiago Pinto nella capitale potrebbe facilitare la trattativa tra il club portoghese e l’ex calciatore del Torino.

Calciomercato Roma, Peres cambia agente

La vera novità riportata dal noto sito in questione, recente riguarda il suo agente. Infatti l’esterno brasiliano classe ’90 avrebbe concluso il rapporto con il suo storico rappresentante e non è escluso che possa finire nella ‘CT10 Management’ di Francesco Totti, proprio in vista del suo futuro.