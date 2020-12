Calciomercato Roma, il Benfica è pronto: nuova offerta a gennaio

Calciomercato Roma, il Benfica sembra pronto ad una nuova offerta per Bruno Peres: ci avevano già provato nel 2018.

Nella finestra di mercato di gennaio, il Benfica potrebbe presentarsi a Roma con un’offerta per Bruno Peres. Lo scrivono in Portogallo, precisamente il quotidiano A Bola.

Peres è in scadenza con i giallorossi, e al momento una trattativa per il rinnovo non è stata imbastita. Le sirene portoghesi potrebbero quindi non solo attirare il calciatore ma anche la società, che potrebbe venderlo per non perderlo poi a parametro zero tra poco più di sei mesi quando sarebbe libero da ogni vincolo contrattuale.

Calciomercato Roma, Peres si è rilanciato

Dopo alcune prestazioni sicuramente non ai suoi livelli, l’esterno negli ultimi mesi si è rilanciato, diventando un’alternativa importante a Karsdorp, il titolare in questo momento. Però la situazione a livello contrattuale è ingarbugliata, e allora a gennaio le strade potrebbero dividersi.

Come già detto, da gennaio in poi, di tutte le questioni contrattuali se ne occuperà il general manager Pinto: ecco perché sono fermi i colloqui per un possibile rinnovo del brasiliano. Che alla fine potrebbe anche decidere di cambiare aria.