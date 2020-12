Calciomercato Roma, duello con il Benfica per un difensore

Il calciomercato della Roma a gennaio sta per riaprirsi e potrebbero esserci delle novità nell’organico allenato da Paulo Fonseca.

La società giallorossa vedrà insediarsi il nuovo direttore generale Tiago Pinto, che si occuperà delle vicende di mercato. La rosa a disposizione del portoghese è sicuramente già buona, ma se ci sarà l’occasione si proverà a rinforzarla. Senza contare che il club avrà inevitabilmente già iniziato a guardare al futuro e a quei giocatori che potrebbero arrivare nella capitale per diventare delle colonne della squadra che verrà.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, pronto il rinnovo di Calafiori: le cifre

Calciomercato Roma, Pinto punta Verissimo

Come riporta il portale Goal.com, il nuovo dg giallorosso Tiago Pinto avrebbe appuntato sul suo taccuino il nome di Verissimo, difensore centrale del Santos che però sogna una nuova avventura. Il brasiliano piace molto al Benfica, che avrebbe già messo sul piatto una proposta di 6,5 milioni di euro da pagare per tre rate. Ma sul calciatore adesso ci sarebbe proprio l’inserimento dei giallorossi, pronti a fare un’offerta al club brasiliano. Sarebbe sicuramente un ottimo rinforzo per la difesa di una Roma che quest’anno, complice qualche infortunio di troppo, è stata in emergenza per un lungo periodo.

LEGGI ANCHE —>Roma, Europa League: i soldi incassati grazie al passaggio del turno