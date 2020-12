COMUNICATO AS ROMA ASSEMBLEA AZIONISTI – Vi avevamo parlato già ieri delle ultime notizie in casa giallorossa riguardanti il passivo in bilancio. Proprio nella serata odierna è arrivato un comunicato apparso sul sito del club capitolino, che ha reso noto le decisioni assunte durante l’Assemblea degli azionisti.

Aumento di capitale per l’AS Roma

Come si vociferava già nei giorni scorsi, l’aumento di capitale può arrivare fino a 210 milioni di euro: “l’Assemblea ha approvato la proposta di incrementare fino a Euro 210.000.000,00 l’importo massimo dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2019, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, nonché di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale e stabilire, ai sensi dell’art. 2439, comma 2, del Codice Civile, che l’aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all’importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine. Al riguardo l’Assemblea ha approvato le conseguenti modifiche dell’articolo 5 dello Statuto sociale di AS Roma per tenere conto delle delibere che precedono”.

Bilancio AS Roma, i numeri

“In sede ordinaria l’Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2020, che ha chiuso con una perdita di Euro 188.237.686,53, portando a nuovo la predetta perdita, unitamente alla riserva FTA. L’Assemblea ha altresì preso visione del Bilancio Consolidato del Gruppo AS Roma, che ha registrato una perdita di Euro 204 milioni”, recita ancora la nota.

