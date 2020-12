Roma, Fonseca annuncia un titolare a sorpresa in Bulgaria

La Roma è pronta per affrontare il suo prossimo impegno stagionale, ovvero la trasferta in Bulgaria per affrontare il Cska Sofia nell’ultimo match di Europa League.

Non ci sono assilli di classifica per la squadra giallorossa, che ha già in tasca non solo la qualificazione ai sedicesimi del torneo ma anche il primo posto nel girone. Proprio per questo motivo il tecnico Paulo Fonseca si può concedere il lusso di lasciare a casa diversi elementi della prima squadra, che avranno modo di ricaricare le batterie in vista del campionato.

Roma, Fonseca lancia Milanese dall’inizio

Fonseca nella conferenza stampa della vigilia ha sottolineato l’importanza di Pellegrini, cercando di evitare ogni tipo di polemica: “Deve rimanere concentrato per lavorare e giocare bene come sta facendo” ha detto il portoghese. Aggiungendo anche come però le critiche “sono difficili da capire per un romanista che vive la Roma in un modo diverso. Lui è un esempio e uno dei capitani della squadra”. Novità nella formazione iniziale: “Giocherà dall’inizio Milanese e ci sarà una opportunità anche per altri giovani della Primavera. In più Diawara e Smalling potranno giocare per ritrovare la migliore condizione”. Fonseca ha anche annunciato che Pedro sarà titolare, vista la sua indisponibilità contro il Bologna.

