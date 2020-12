Roma, tegola per il Bologna: Mihajlovic non potrà schierarlo

Dopo il match di Europa League di domani sera la Roma penserà già alla prossima partita di serie A che la vedrà opposta al Bologna.

Non una partita semplice attenderà i giallorossi in campionato, dove nelle ultime due partite è arrivato solo un punto. Il Bologna infatti ha la necessità di fare punti dopo le ultime battute a vuoto e farà di tutto per battere Dzeko e compagni. Ma la Roma, dal canto suo, non si può permettere di rallentare ancora la sua marcia, altrimenti il gap dalle prime della classe potrebbe diventare troppo ampio.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, pronto il rinnovo di Calafiori: le cifre

Roma, Bologna senza il portiere Skorupski

Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù, deve però fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti, vale a dire il portiere Skorupski. Che tra l’altro è anche un ex della sfida, avendo vestito la maglia giallorossa in passato. In Emilia l’estremo difensore polacco è sbocciato ed è diventato uno dei migliori della serie A per continuità di rendimento. Come ha riportato infatti il sito ufficiale del club felsineo “Durante l’allenamento di oggi Lukasz Skorupski ha riportato la frattura composta della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni”.

LEGGI ANCHE —>Roma, Europa League: i soldi incassati grazie al passaggio del turno