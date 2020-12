Calciomercato Roma, Totti può portare in giallorosso un talento francese

Calciomercato Roma, l’ex capitano ha già messo sotto contratto il giovane francese Kalimuendo: uno dei migliori prospetti francesi

Francesco Totti ci ha già visto lungo: ha messo sotto contratto il giovane francese, 18 anni, Arnaud Kalimuendo, uno dei migliori elementi francesi già nel giro delle Nazionali di categoria.

Al momento gioca nel Lens, ma è di proprietà manco a dirlo del Paris Saint Germain, che lo ha girato in prestito per dargli la possibilità di giocare con una certa continuità. Totti però, come riporta “Calciomercato.com”, starebbe già pensando di offrirlo alla Roma.

Calciomercato Roma, Kalimunedo è nella IT scouting

Totti, grazie alla collaborazione nata con Roberto Meloni e Johan Caurant, esperti di giovani calciatori francesi, è riuscito ad iscrivere nella sua scuderia anche il giovane Kalimuendo. Ha già iniziato a segnare tra i professionisti nonostante la giovanissima età.

Potrebbe essere sicuramente un colpo in prospettiva, anche perché la società giallorossa ha dimostrato, con i vari rinnovi delle scorse settimane, di puntare decisamente sulla linea giovane. E il giovane francese è sicuramente un elemento interessante che potrebbe proprio fare a casa dei giallorossi. I rapporti con Totti potrebbero riprendere a breve, come hanno detto i Friedkin che puntano decisi ad un ritorno del capitano all’interno della società, anche se ancora ufficialmente non c’è stato nessun incontro. Ma questo potrebbe esserci nelle prossime settimane. Anche per parlare, nel caso, di Kalimunedo.