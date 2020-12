Cska Sofia-Roma, Calafiori nemmeno in panchina: le sue condizioni

Cska Sofia-Roma, nella formazione ufficiale giallorossa non c’è l’esterno sinistro Calafiori. A causa di una gastroenterite non andrà nemmeno in panchina.

Riccardo Calafiori non potrà ripetere il gran gol fatto contro lo Young Boys. Il giovane esterno sinistro pronto a giocare come esterno sinistro anche contro il Cska Sofia non figura nemmeno in panchina. A fermarlo è stato una gastroenterite che non gli permetterà di mettersi nuovamente in mostra. Al suo posto giocherà il giovane Mory Bamba, all’esordio con la maglia della Roma.

Cska Sofia-Roma, formazioni ufficiali (ore 18:55)

Come previsto il tecnico portoghese ha optato per un ampio turnover. Da centrocampo in su decisamente più opzioni per lui, che schiera Diawara in mediana e sugli esterni Bruno Peres e Bamba. In attacco c’è Borja Mayoral, supportato da Pedro (squalificato in campionato nel prossimo turno dopo l’espulsione contro il Sassuolo) e Carles Perez. In porta gioca Boer mentre rimane fuori dai titolari Smalling, che probabilmente però giocherà uno spezzone. Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Zanev, Mattheij, Antov; Yomov, Youga, Geferson, Mazikou; Tiago Rodrigues; Sanskharé, Sowe.

ROMA (3-4-2-1): Boer; Fazio, Kumbulla, Jesus; Peres, Milanese, Diawara, Bamba; Pedro, Carles Perez; Mayoral.