Cska Sofia-Roma, formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per il match che vedrà questa sera la Roma di Paulo Fonseca impegnata nell’ultimo turno di Europa League per affrontare il Cska Sofia. Le formazioni ufficiali.

La Roma è pronta a scendere in campo per l’ultimo atto dei gironi di Europa League. Una partita inutile ai fini della classifica del girone. La squadra giallorossi si è già qualificata per i sedicesimi di finale con due turni di anticipo. E nella scorsa giornata la squadra allenata da Fonseca battendo in rimonta lo Young Boys si è anche assicurata il primo posto.

Cska Sofia-Roma, formazioni ufficiali (ore 18:55)

Come previsto il tecnico portoghese ha optato per un ampio turnover. Da centrocampo in su decisamente più opzioni per lui, che schiera Diawara in mediana e sugli esterni Bruno Peres e Calafiori. In attacco c’è Borja Mayoral, supportato da Pedro (squalificato in campionato nel prossimo turno dopo l’espulsione contro il Sassuolo) e Carles Perez. In porta gioca Boer mentre rimane fuori dai titolari Smalling, che probabilmente però giocherà uno spezzone. Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Zanev, Mattheij, Antov; Yomov, Youga, Geferson, Mazikou; Tiago Rodrigues; Sanskharé, Sowe.

ROMA (3-4-2-1): Boer; Fazio, Kumbulla, Jesus; Peres, Milanese, Diawara, Calafiori; Pedro, Carles Perez; Mayoral.