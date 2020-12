Cska Sofia-Roma, probabili formazioni: ampio turnover per Fonseca

By

Cska Sofia-Roma, Fonseca darà spazio a molti giovani e a chi ha giocato meno fino al momento. Pedro in campo vista la squalifica

Turnover ampio, com’è giusto che sia pensando al Bologna. E soprattutto dopo essere sicuri del primo posto nel girone. La Roma in Bulgaria stasera sarà diversa da quella che di solito siamo abituati a vedere. Ed è normale.

La cosa positiva è che almeno tra i convocati ci sarà Smalling, che come detto dal tecnico portoghese ieri, giocherà qualche minuto per capire soprattutto a che punto si trova a livello fisico. Giocherà Pedro – che sarà squalificato domenica – alle spalle di Borja Mayoral. Solito schieramento tattico: 3-4-1-2.

Cska Sofia-Roma, Kumbulla al centro della difesa

In porta ci sarà Pau Lopez. La linea difensiva sarà formata da Kumbulla centrale con Fazio e Juan Jesus ai suoi lati. A centrocampo spazio per Bruno Peres e Calafiori sugli esterni. In mezzo la coppia giovanissima formata da Villar e Diawara.

In attacco, come detto, Pedro sarà titolare. Al suo fianco, alle spalle dello spagnolo Mayoral, giocherà Milanese. Un altro giovane lanciato da Fonseca. Ma tutto l’interesse della partita (fischio d’inizio 18:55) è il rientro di Smalling: il difensore inglese si rivede tra i convocati dopo quasi due mesi. Capire se già domenica contro Mihajlovic potrà essere in campo sarà la notizia della serata.