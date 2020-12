Roma, per Tommaso Milanese “una serata indimenticabile”

La Roma torna a casa dalla Bulgaria con una sconfitta indolore ma anche da una certezza. Che i giovani giallorossi sono sempre pronti a farsi valere.

Protagonista del match in casa capitolina è stato Tommaso Milanese, che è stato più volte impiegato da Fonseca in questa edizione di Europa League. Stasera addirittura ha avuto spazio dal primo minuto e lui ha ripagato la fiducia del tecnico segnando la rete del momentaneo pareggio. La prima con la maglia giallorossa, una emozione di quelle che ripagano di tanti anni di lavoro e sacrifici.

Roma, le parole di Milanese

Ai microfoni di Roma Tv il giovanissimo centrocampista ha ovviamente ricordato come la trasferta di Sofia sarà “una indimenticabile. Sono contento per me ma poteva andare meglio per il risultato” ha detto Milanese. Che Fonseca ha utilizzato al fianco di Carles Perez, come trequartista alle spalle di Borja Mayoral. Ma il ruolo conta poco quando si ha l’opportunità di vestire la maglia gialorossa. “Sono nato come seconda punta, ma gioco dove mi mette il mister e cerco sempre di dare il meglio. Mi ha spesso ripetuto di giocare come so”.