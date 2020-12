Bologna-Roma, tornano in gruppo: recuperi importanti per Fonseca

Bologna-Roma, l’allenatore Fonseca recupera due titolari importanti: sono tornati ad allenarsi in gruppo Veretout e Pellegrini.

La Roma si prepara alla trasferta di Bologna. In campionato c’è subito da riprendere il cammino. Nelle ultime due partite contro Napoli e Sassuolo è arrivato un solo punto e zero gol segnati. La partita di ieri in Europa League contro il Cska Sofia era ininfluente ai fini della qualificazione agli ottavi di finale. La sconfitta però non è piaciuta a Fonseca. Giovani a parte, i calciatori impiegati ieri non hanno reso secondo le aspettative. Servirà nell’immediato un’inversione di tendenza per non perdere ulteriore terreno dalle prime in classifica. In un campionato senza padroni come quello attuale sarebbe davvero un peccato.

Bologna-Roma, tornano Pellegrini e Veretout

Oggi la squadra è tornata ad allenarsi e sono arrivate finalmente delle belle notizie. Se il difensore Mancini ha svolto ancora lavoro individuale e non dovrebbe essere a disposizione per Bologna, Veretout e Pellegrini hanno invece lavorato in gruppo e sono quindi arruolabili. Fonseca potrebbe utilizzarli tutti e due dal primo minuto, in particolare il francese ha ottime possibilità di partire titolare. Dubbi invece sul portiere. Mirante ha alternato una parte di allenamento in gruppo e una parte individuale. Ha subito un colpo alla mano e la sua titolarità contro il Bologna è in dubbio. Pronto a sostituirlo Pau Lopez, tenuto per questo preventivamente ieri a riposo da Fonseca.