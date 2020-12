CALCIOMERCATO ROMA CAOS ATALANTA – Nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League arrivata all’ultima giornata della fase a gironi, grazie alla vittoria ad Amsterdam contro l’Ajax, non c’è un clima positivo all’interno dello spogliatoio dell’Atalanta.

Calciomercato Roma, ipotesi Ilicic

Come riportato da Sky Sport, dopo le frizioni con Gasperini la partenza di Josip Ilicic già a gennaio è probabile. Una situazione che la Roma monitorerà con grande attenzione, visto che lo sloveno sarebbe perfetto per giocare come uno dei due trequartisti dietro a Dzeko. In questa stagione l’ex giocatore di Palermo e Fiorentina è stato discontinuo, complice anche l’aver saltato la piccola preparazione che ha separato la fine della scorsa stagione con quella attuale, iniziata molto più tardi del previsto per la pandemia legata al Covid-19.

Il giocatore dopo il rientro in patria per superare la depressione, il giocatore è riuscito a rialzarsi e a tornare a disposizione di Gasperini, ma i risultati deludenti e il caos che si è venuto a creare all’interno dello spogliatoio bergamasco potrebbero portare Ilicic ad un addio. Soprattutto dopo la mancata convocazione del serbo e del ‘Papu’ Gomez nella trasferta di Udine, rinviata poi per maltempo. Adesso i rapporti sono incrinati e a gennaio le soluzioni potrebbero essere diverse.