CASO DIAWARA VERONA ROMA RICORSO – Nella giornata di ieri, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è stato depositato il ricorso della Roma presso il collegio di garanzia del Coni, contro il 3-0 a tavolino subito in casa dell’Hellas Verona.

Il collegio di garanzia del Coni, presieduto dall’ex ministro Frattini, giudica sulla legittimità della norma. La Roma ha incentrato il suo ricorso sull’assenza di dolo, nel caso dell’errore nell’inserimento di Diawara nelle liste. Il collegio di garanzia esaminerà anche il ricorso del Napoli, presentato mercoledì scorso. I tempi per esaminare il ricorso non saranno brevi, possono passare venti o quaranta giorni, dipenderà dai giudici, ma il fatto che all’esame ci sia anche il ricorso per Juventus-Napoli lascia supporre che non si andrà troppo per le lunghe.