PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-ROMA – Archiaviato definitivamente il girone di Europa League, chiuso ieri sera con la sconfitta indolore di Sofia, la compagine di Paulo Fonseca deve adesso pensare al campionato, e a ritrovare i tre punti che mancano da due giornate, dopo il pesante ko di Napoli e il pareggio amaro casalingo contro il Sassuolo di domenica scorsa.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, Diawara in partenza: ecco il sostituto

LEGGI ANCHE –> Europa League, sorteggio sedicesimi di finale: avversaria della Roma e regolamento

Bologna-Roma, gli infortunati

Ieri sera solamente 45 minuti per Chris Smalling, giusto il tempo per ridargli un po’ di condizione. Il centrale inglese farà parte dei tre centrali titolari contro la squadra di Sinisa Mihajlovic insieme a Ibanez e Kumbulla. Difficile ancora da capire se invece sarà della partita Jordan Veretout, pilastro fondamentale del centrocampo giallorosso, alle prese ancora con lo stiramento nonostante non ci sia lesione. Questo potrebbe far pensare di uno spostamento a centrocampo per il difensore ‘adottato’ e ‘adattato’ Bryan Cristante, insiema a uno tra Villar e Pellegrini.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, Totti può portare in giallorosso un campione francese

Probabili formazioni Bologna-Roma

Anche su Pellegrini, uscito malconcio contro la compagine di De Zerbi, andranno sciolte le ultime riserve, ma dovrebbe farcela. In questo caso vista l’assenza di Pedro per squalifica, potrebbe giocare anche più avanzato, insieme a Mkhitaryam, alle spalle di Dzeko. Per quanto riguarda il portiere ieri Pau Lopez è stato risparmiato, proprio perché Mirante ha avuto un problema che probabilmente non gli consentirà di giocare domenica al Dall’Ara.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio. LEGGI ANCHE –> Roma, Pinto prepara la rivoluzione a gennaio: ci saranno cessioni e rinnovi Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.