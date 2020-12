Bologna-Roma, le ultime in casa rossoblu: tante assenze per Mihajlovic

Bologna-Roma, le ultime in casa rossoblu: sono diverse le assenze per Mihajlovic che potrebbe addirittura far esordire un 2000

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro la Roma: diverse le assenze per il tecnico Mihajlovic, che ha portato anche un classe 2000, Vignato, che potrebbe addirittura giocare dal primo minuto.

Gli altri indisponibili sono Orsolini, Skorupski e Santander: questi di lungo corso, ai quali si vanno ad aggiungere delle assenze pesanti dell’ultima ora per il tecnico serbo.

Bologna-Roma, Mihajlovic deve fare a meno anche di Sansone

E non sono presenti nella lista nemmeno Sansone, Denswil, Dijks e Skov Olsen. L’ultimo uno degli elementi migliori in questa prima parte di stagione del Bologna. In ogni caso non sarà una partita semplice per la Roma.

Nonostante le molteplici assenze, la truppa di Sinisa Mihajlovic è da prendere con le pinze: in questo campionato sta facendo bene nonostante i risultati siano altalenanti. Ma in casa è un avversario difficile da affrontare. Probabilmente il Bologna affronterà la gara con una tattica attendista per concedere pochi spazi, cercando poi la ripartenza veloce sfruttando la qualità di Palacio, abile a leggere l’azione ed a servire gli inserimenti dei compagni. Occhio a Soriano: abile in zona gol e soprattutto bravo negli inserimenti.