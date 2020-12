Calciomercato Roma, El Shaarawy può saltare: i movimenti di gennaio

Il calciomercato della Roma sta ufficialmente per riaprirsi. Del resto manca davvero poco al mese di gennaio e alla possibilità di impostare nuove trattative.

Anche i giallorossi ovviamente non rimarranno a guardare. Se ci sarà l’occasione senza dubbio interveranno per puntellare una rosa che probabilmente ha la necessità di qualche ritocco. Nessuna rivoluzione, sia ben inteso, ma questa prima parte della stagione ha evidenziato delle piccole lacune che andranno colmate per affrontare al meglio il 2021 sia in serie A che in Europa. Come sottolinea anche Il Corriere dello Sport, ci sono delle assolute priorità, ma gli scenari stanno cambiando in queste ultime settimane.

Calciomercato Roma, le opzioni a destra e il futuro di El Shaarawy

Per quanto riguarda infatti la fascia destra, Karsdorp sembra dare maggiore affidabilità rispetto al passato e Bruno Peres ha in testa l’obiettivo di rinnovare il suo contratto in scadenza, sogna di rimanere nella capitale. E poi c’è anche Santon, attualmente ai box. Senza una cessione a gennaio difficile pensare che possa arrivare un nuovo elemento. Ad ogni modo i nomi che restano tra i papabili rinforzi sono quelli di Mazraoui dell’Ajax, Kedziora della Dinamo Kiev e Hysaj, che potrebbe essere un rinforzo a parametro zero per la prossima stagione visto che il suo rinnovo con il Napoli sembra lontano.

Sembra più lontano invece El Shaarawy, che sogna di tornare in giallorosso ed è pronto anche ad una riduzione dell’ingaggio pur di giocare in serie A. La Roma però ha arricchito la sua rosa offensiva con il giovane Milanese e attende il ritorno di Zaniolo nel mese di marzo. L’arrivo del “Faraone” insomma adesso non sembra essere più una priorità.