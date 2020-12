Roma, a Bologna diverse novità nella formazione giallorossa

E’ iniziato il countdown in casa Roma in vista del prossimo match di campionato che vedrà la squadra giallorossa impegnata sul campo del Bologna.

Una partita non certo semplice contro l’undici dell’ex Sinisa Mihajlovic, a caccia di punti salvezza. La Roma però nelle ultime due partite di serie A ha racimolato solamente un punto, e per non perdere contatto con le migliori deve cercare assolutamente di portare a casa l’intera posta in palio. Formazione ancora da decidere per Paulo Fonseca, che non potrà essere in panchina vista la squalifica rimediata con l’espulsione durante il match contro il Sassuolo.

Roma, Fonseca ritrova Smalling e Pellegrini

In porta non ci sarà Mirante, infortunato, ma lo spagnolo Pau Lopez. Opportunità importante per lo spagnolo. In difesa la buona notizia è il ritorno di Smalling e Kumbulla. Entrambi sono recuperati in pieno e comporranno il terzetto difensivo insieme a Ibanez. A centrocampo Veretout è recuperato, ma Fonseca non vuole rischiarlo essendo il suo un problema muscolare. Per questo motivo, come rivela il Corriere dello Sport, dovrebbero giocare Cristante e Villar. Anche Pellegrini non è al meglio, ma stringerà i denti per essere al fianco di Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Non bisogna dimenticare infatti che Pedro è squalificato.