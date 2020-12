Roma, Fonseca ha deciso: avrà una soluzione in più

La Roma è concentrata sul campionato dopo l’ultima partita di Europa League nella quale la squadra di Fonseca non è riuscita a portare a casa un risultato positivo.

La trasferta di Sofia però è servita a mettere in evidenza i giovani che Paulo Fonseca ha deciso di schierare. Un vero e proprio esame di maturità per alcuni di loro, anche in ottica futura. Tra i pali si è visto Pietro Boer, altro talento classe 2002 sul quale il club ha deciso di puntare forte. Una maglia da titolare anche per Bamba, qualche minuto per Tripi e tanta fiducia per Tommaso Milanese, che del resto si era già visto per alcuni spezzoni sempre in Europa. Una fiducia che il giovane calciatore ha ripagato alla grande.

Roma, Milanese resta in prima squadra

Proprio lui è stato l’autore dell’unico gol giallorosso a Sofia, il primo con la maglia tanta amata. La sua prestazione, unita alla rete, ha confermato quanto di buono si dice su di lui. E Paulo Fonseca ha deciso, come sottolinea Il Corriere dello Sport, di inserire stabilmente Milanese nel contesto della prima squadra. Un uomo in più per le sue rotazioni da utilizzare in più zone del campo, vista la sua duttilità. Una promozione che conferma la volontà della società di voler puntare forte per il futuro sulla linea verde.