La Roma si prepara a scendere in campo per il suo match dell’undicesima giornata di serie A che è iniziata ieri sera con l’anticipo Sassuolo-Benevento.

E proprio questa partita ha fatto discutere tantissimo sui social, con i tifosi giallorossi decisamente arrabbiati per alcuni episodi del match. Il Sassuolo si è imposto di misura grazie ad un calcio di rigore segnato da Berardi, ma non è certo il successo dei neroverdi ad aver alimentato il malumore dei supporters romanisti. Sono state le decisioni prese dall’arbitro Sozza ad essere state molto commentate e anche il Corriere dello Sport sottolinea i tanti commenti social su quel che è accaduto ieri sera.

Roma, tifosi ancora arrabbiati per il rigore mancato contro il Sassuolo

Sembra essere uno scherzo del destino, ma nel match Sassuolo-Benevento si è riproposto lo stesso episodio di Roma-Sassuolo, ma con un esito diverso. Una settimana fa il cross di Spinazzola toccato con la mano da Ayhan non convinse l’arbitro Maresca a concedere il calcio di rigore. Ieri sera un cross di Maxime Lopez è stato toccato con la mano da Tuia in una azione dalla dinamica molto simile e stavolta il fischietto Sozza non ha avuto dubbi nel concedere il penalty. Lo stesso direttore di gara, con l’aiuto del Var, ha poi espulso Haraslin per un fallo di gioco molto simile a quello commesso da Obiang su Pellegrini in Roma-Sassuolo. Ma in quella occasione il mediano del Sassuolo fu solo ammonito. Episodi che hanno fatto e faranno probabilmente discutere ancora oggi moltissimo sui social.