Bologna-Roma, primo tempo scoppiettante con tanti gol

La Roma è impegnata questo pomeriggio nel match del “Dall’Ara” contro il Bologna di Mihajlovic. Ecco il commento relativo alla prima frazione.

Non sono certo mancate le emozioni nel corso dei primi 45 minuti nella sfida valida per l’undicesima giornata di campionato. Tante reti e un risultato (1-5) che per adesso premia la formazione di Paulo Fonseca. Adesso la Roma non dovrà commettere l’errore di scendere in campo nella ripresa decontrata, altrimenti c’è il rischio che il Bologna possa nuovamente farsi sotto. Altri 45 minuti insomma tutti da vedere.

Bologna-Roma, le emozioni del primo tempo

La formazione giallorossa è partita alla grande, segnando un gol ogni 5 minuti. Il primo gol in verità è una autorete di Poli su cross teso dalla sinistra di Spinazzola. Quindi è arrivata la seconda rete di Dzeko e il tris firmato da Lorenzo Pellegrini, fuggito via sul filo del fuorigioco. Il Bologna ha riaperto la contesa grazie ad una autorete di Cristante, poi però i giallorossi hanno premuto nuovamente sull’acceleratore e firmato il poker con Veretout. La squadra di Fonseca, non sazia, prima del riposo ha trovato anche la quinta rete con Mkhitaryan, su assist di Karsdorp. Primo tempo che si è chiuso sull’1-5, ora sotto con la ripresa.