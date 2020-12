BOLOGNA-ROMA DICHIARAZIONI DZEKO – L’attaccante bosniaco ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro il Bologna di Mihajlovic, chiusa per 5-1 grazie anche ad una rete di Dzeko.

Dichiarazioni Dzeko

Sulla partita

Abbiamo fatto una partita di grande qualità soprattutto nel primo tempo. Giocare qui contro il Bologna è sempre difficile, però oggi soprattutto il primo tempo abiamo fatto tutto alla grande

Lorenzo Pellegrini dietro Edin Dzeko vi trovate sempre a occhi chiusi

Io gli dico sempre passami sto pallone, sono un po’ pesantino ogni tanto però ci conviene. Ci capiamo molto bene, non solo con Lore, oggi abbiamo fatto azioni incredibili.

Oggi con 111 gol arrivi al terzo posto nella classifica all time raggiungendo Amedeo Amadei

Dovevano essere almeno 113 no? Sono contento per la prestazione della squadra, anche io fisicamente mi sento già molto meglio dopo il Covid, però ho sbagliato tante occasioni. Speriamo che ho lasciato qualche gol per giovedì.

Per arrivare dove in campionato?

Per arrivare tra le prime quattro come diciamo sempre, non è facile e lo sappiamo bene. Peccato per questa società, per i giocatori e per i tifosi non essere arrivati in Champions League, però quest’anno abbiamo iniziato bene e questo è un target così. Bisogna guardare partita dopo partita, ora pensiamo subito al domani.