Bologna-Roma formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Tutto pronto ormai per la partita che vedrà questo pomeriggio alle ore 15 la Roma scendere in campo a Bologna contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic.

I giallorossi hanno conquistato solo un punto nelle ultime due partite di serie A e hanno anche perso in Europa League giovedì sera contro il Cska Sofia, seppur si tratta di una sconfitta indolore. Insomma la Roma deve assolutamente fare risultato in questa trasferta, anche se non sarà semplice contro gli agguerriti rossoblù di Mihajlovic, che hanno la necessità di conquistare punti in ottica salvezza.

Nella Roma non c’è Pedro, squalificato come il tecnico Fonseca che dovrà dirigere la sua squadra dagli spalti. Recuperato Pellegrini che giocherà sulla trequarti al fianco di Mkhitaryan. In avanti c’è Dzeko. Alla fine il tecnico ha deciso di mandare in campo Cristante da difensore centrale, con Smalling in panchina. A centrocampo gioca il recuperato Veretout al fianco di Villar.

Bologna-Roma formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Medel, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.