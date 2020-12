Bologna-Roma probabili formazioni: ultimi dubbi per Fonseca

La Roma si prepara a scendere in campo oggi pomeriggio per affrontare il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Le ultime sulle formazioni.

Una partita che si preannuncia molto difficile per la formazione giallorossa. Fonseca ha fatto riposare alcuni big nel match di giovedì in Europa League, ma deve comunque fare i conti con le condizioni precarie di alcuni suoi uomini. E anche con la squalifica di Pedro. Tra l’altro nemmeno il tecnico sarà in panchina perché squalificato dopo le proteste e la conseguente espulsione rimediata contro il Sassuolo.

Nella Roma Mirante è convocato ma non al meglio, dunque tra i pali dovrebbe esserci Pau Lopez. In difesa Smalling e Kumbulla dovrebbero giocare titolari insieme a Ibanez. A centrocampo Veretout è a disposizione, ma non dovrebbe essere rischiato, anche se il tecnico in conferenza stampa ha annunciato che giocherà. Dunque Cristante e Villar in regia, con Pellegrini non al top ma comunque titolare con Mkhitaryan alle spalle dell’unica punta Edin Dzeko. Se invece giocherà Veretout, Cristante arretrerà in difesa al posto di Smalling.

Bologna-Roma probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Medel, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.