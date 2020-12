Calciomercato Roma, non solo sirene inglesi per Diawara, nelle ultime ore ci sarebbe stato anche l’interessamento del Torino.

Non solo Inghilterra per Amadou Diawara. Sulla lista dei possibili partenti, il centrocampista della Roma piace ad Arsenal, Leicester e West Ham in Premier League. Un campionato in cui ha numerosi estimatori. Ma nelle ultime ore bisogna registrare anche qualche interessamento in Italia in Serie A. Alla ricerca di un centrocampista centrale e alle prese con il sogno Torreira, il Torino sta infatti studiando anche delle piste alternative e tra queste, confermano le indiscrezioni in possesso di ASRL, ci sarebbe anche Amadou Diawara.

Calciomercato Roma, i giallorossi vogliono Singo

Una pista non semplice, sia per la formula, sia perché l’ex Napoli ambisce a soluzioni più importanti. Difficilmente accetterebbe un trasferimento del genere, vista anche la classifica del Torino. I granata potrebbero pensare ad un prestito con diritto di riscatto o all’inserimento del cartellino di Izzo. Un profilo che piace a Trigoria, dove il nome segnato con il circoletto rosso resta tuttavia quello di Singo, ritenuto incedibile dalla dirigenza torinista.